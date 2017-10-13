〈南部〉校園拆圍牆 議員批教局政策不適合

2017-10-13

教育局︰學童安全 要共同努力

〔記者邱灝唐／台南報導〕政府近年來基於開放校園政策將圍牆拆除，提供社區與學校交流互動的機會。不過，市議員昨日召開記者會指出，自從校園開放後危機已起，教育局應修正不適合的政策，勇於任事。對此，教育局回應，校園開放不等於門戶洞開，而且學童安全是要由學校、家長和社區共同努力。

台南市日前發生一起國小女童被佯稱堂哥的陌生男子帶走且性侵，市議員莊玉珠指出，案件顯示校園安全出現漏洞，電子圍籬的效果不佳，希望教育局能將圍牆重新築起。對於重築圍牆一事，市議員陳金鐘也強調，拆除圍牆只會方便壞人進入學校以及學生蹺課，就算用保全補強校園安全也無濟於事。

針對拆除圍牆後的安全疑慮，教育局指出，已協助各校加強校安且充實設備，例如門禁管制、整合校警及保全系統、製作危險熱點地圖、建立緊急應變處理機制，設備方面也爭取一千三百多萬元加裝監視器、緊急求救鈴和電子圍籬等設施。不過，曾任教師的市議員蔡玉枝表示，就算加裝監視器仍有死角，嚴重影響學生安全。

對於議員呼籲重築圍牆，教育局強調，開放並不等於門戶洞開，而是在不影響教學、校安之下，提供適當空間讓學校與社區交流。另外，教育局更指出，對於維護學童安全，學校、家長和社區責無旁貸，除了爭取更多監視系統和駐衛警之外，更重要的是校方培養學生自我保護意識、家長的注意叮嚀，以及社區安全網絡。