〈南部〉官田菱角季登場 來嘗美食賞水雉

2017-10-08

〔記者楊金城／官田報導〕前總統陳水扁的故鄉官田區，是全台最大的菱角產地，好吃的官田菱角已上市，官田區公所舉辦二○一七「友菱友雉遊官田」官田菱角季，昨天在官田區體育公園多功能球場登場，菱角農產市集十分熱鬧，菱角體驗區的菱角知識讓遊客大開眼界，驚呼說：「原來菱角長在水裡」。

代理市長李孟諺也到場幫忙推銷官田菱角，他推薦遊客在假日有空閒時能到官田走走，品嘗美味的菱角及欣賞美麗的水雉。

官田菱角季今天還有一天活動，官田區長顏能通說，除了行銷官田菱角，菱角季也將官田推動友善耕種、綠色保育行動的理念和成果持續推廣出去，讓更多菱農參與友善耕種和消費者願意購買菱角，使菱角、水雉永續下去。

有闖關遊戲、彩繪DIY

菱角季除有熱鬧的表演活動和菱角闖關遊戲，現場還送出限量三百份的蟲草魚丸湯免費品嘗，也有菱角吊飾、菱角娃娃創意彩繪DIY體驗，大人、小孩玩得很高興。

官田國中校內 示範燒菱殼炭

官田國中校內「讚炭之旅」活動，則是為遊客示範燒製菱殼炭、製作菱角染，導覽解說友善耕種的可食地景菱角田，校長陳文財親自解說燒製菱殼炭要至少高溫一千度，但又不能燒成灰。

公所和地方並成立官田烏金社區合作社，發展稱為「烏金」的菱炭產品如菱炭米、烏金手工皂等農村經濟。

官田菱角近年價格不錯，一分地菱角田的收益七、八萬元起跳，菱農賺得笑呵呵，降低農村人力老化、農業缺工的衝擊，今年官田菱角栽種面積增加到三百廿公頃。