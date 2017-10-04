〈北部〉農博首座展館 綠色方舟開工

2017-10-04

綠建築 預定明年一月完工

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」明年四月四日至五月十三日登場，六大展區與廿二個主題展館將陸續動工；市長鄭文燦昨天前往桃園農博展區北側腹地主持「綠色方舟展覽館」開工典禮表示，這是第一個動工的農博場館，預定明年一月完工，是綠建築，也是智慧建築，設計有太陽能光電系統、雨水回收系統並使用環保材質，將成為綠色概念的地標。

鄭文燦表示，桃園農博今年初試營運時達成許多不可能的任務，市府團隊在短短五個月時間從無到有，打造出農博基地；開幕前一天下起豪雨，永續循環太陽能的「生命樹」還沒完工，開幕當日從清晨五點裝到上午八點，終於完成。

農博明年營運 有22個展館

他說，明年正式營運的桃園農博將有廿二個展館，「綠色方舟展覽館」昨率先動工，聖經記載諾亞方舟帶著生物物種遠離洪水災難，「方舟」代表的概念是將人們從現在的困境帶往未來，綠色方舟正代表未來的農業科技將以循環、綠能方式，讓人類得到永續的糧食。

鄭文燦指出，總經費五千萬元的「綠色方舟展覽館」為綠建築設計，外觀立面以具反射特性的鋁複合板及灰色透光玻璃交錯呈現，有如桃園埤塘的水光映照，屋頂將設置雨水回收池、太陽能板，使用省電燈具、低壓供電系統、環保材質的磁磚等綠建材，展現「循環經濟」特色，展現桃園的科技實力，更代表市府推動節能、減碳、環保的決心。

鄭文燦提到，農博展館在非農博展出期間，將規劃為環境教育園區，讓學生到此戶外教學，也是市民休閒的好去處，期待能提升市民對環境的認識，增加對土地的珍惜與愛護。

今年農博試營運落幕後，在新屋氣象站對面的現址保留著多項裝置藝術設施，包括守護大地、魔幻舞蝶、漂浮鯨魚、雲先生愛旅行、巨人農夫、光電廊道、陽光廁所、生命樹、奉茶亭、指揮中心、原民造屋、米食裝置大電鍋，以及微笑牧場裝置鋼雕鵝及農村再生展館等，都持續開放讓民眾參觀。