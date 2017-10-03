〈中部〉南投茶博會邀客 來體驗波斯茶藝

2017-10-03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕二○一七南投世界茶業博覽會七日將在中興新村登場，八日有千人茶會和民歌之夜，今年推出不少新創意，除百元喝冠軍茶的「黃金品茗」，新推「茶佐餐」品嘗，另也新增波斯和俄羅斯茶藝文化展演，昨日記者會即安排波斯茶席，番紅花棒棒糖在紅茶中攪拌，受邀品茗的人都覺得很新鮮，為今年的茶博會增添異國風情。

7至15日在中興新村登場

第八年舉辦的南投茶業博覽會，七日至十五日在中興新村分數個場地舉辦，茶葉、茶具、農特產、咖啡等展售攤位近三百個，其中茶葉攤位有一百多個，因茶農茶商攤位一位難求，曾被縣議員批評有人用家族成員佔了多個攤位，縣府農業處強調，今年先資格審查，同家族的會剔除，以示公平。

首推茶佐餐 喝茶嘗歐式小點

今年活動項目非常多，八日下午的千人茶會和十日下午的千人揉茶，照樣在中興大操場舉行，前兩年受歡迎的曲水流觴、茶薰六覺、古式炒茶及徒手秤茶，還有百元喝冠軍茶的「黃金品茗」都照舊，今年還首度推出「茶佐餐」，推廣吃不同料理喝不同台灣茶的文化，民眾可買票品台灣茶嘗義大利、西班牙、台灣等不同料理小點。

去年首度舉行就大爆滿的民歌演唱會，八日晚間再度舉辦，施孝榮、許景淳、曾淑勤、邰肇玫等知名歌手現場演唱，施孝榮預告「現場接受點唱」，讓觀眾聽個過癮。

今年的國際茶藝文化展演也有新面孔，除韓、日外，將有俄羅斯和波斯茶文化展演，昨日在縣府的記者會中，就以波斯茶席壓軸，波斯茶以紅茶為主，茶人將紅茶端給賓客時，同時附上一根番紅花棒棒糖，賓客把棒棒糖在茶湯中攪拌，讓紅茶變甜。

茶席還有一台機器，經伊朗茶人示範後，才知是水煙機，是伊朗喝茶文化，一面喝茶一面抽水煙。南投縣長林明溱應伊朗茶人邀請盤坐喝紅茶，並初次體驗「聞」水煙，為活動宣傳。林明溱不抽菸，僅聞了一下水煙味，發現有香蕉香味，直稱「味道很特別」。