〈北部〉八大專業人才基地 推產業職訓

2017-09-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院推動「五加二」產業創新及前瞻基礎建設計畫，因應各項新興產業需要大量人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署率先成立「八大專業人才發展基地」，並推出各項職訓計畫，昨天在中壢SOGO百貨發表，現場也展示綠能家電、智慧車等遠景產業。職訓洽詢電話：485-5368分機1332至1336。

培訓新興產業人才

八大專業人才發展基地分為台北科技大學「科技紡織產業」、健行科大「電子及資訊產業、綠能科技產業」、自強工業科學基金會「亞洲．矽谷產業」、農業科技研究院「新農業產業」、育達科技大學「觀光餐旅產業」、南亞技術學院「車輛零組件產業」及新竹市職訓教育協會「智慧機械產業」，可針對各自專長提供不同的專業職訓計畫。其中科技紡織、「亞洲．矽谷」、「新農業產業」都是首度開班。

昨天的發表會，各專業人才發展基地都派員與會，無不使出渾身解數吸引民眾目光；綠能科技產業區展示節電智慧型電網，利用網頁就可監控家電；智慧機械產業區展示智慧車、智慧屋等智慧城市產品；矽谷產業區展出可促進長者體能的穿戴式裝置、電子輔具，並透過大數據資料庫回饋讓長者認知健康重要性。

此外，車輛零組件產業區秀出最新款、輕便型3D列印模組，也以動態方式說明引擎原理與結構運作模式；新農業產業區提供有趣的擠福菜體驗，還能帶回家品嚐；觀光餐旅產業區示範糖霜餅乾及冰皮月餅製作。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，配合產業趨勢，各發展基地推出的專業課程，都會有至少卅小時如雲端運算、大數據分析、互聯網等數位能力培訓及跨領域課程。有興趣的民眾可至桃竹苗分署網站、台灣就業通查詢。