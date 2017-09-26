〈台北都會〉北市包租代管年底上路 租金萬元以下免繳稅

2017-09-26

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市去年有約三萬七千戶房屋閒置至少一年，北市府為了鼓勵閒置屋出租給弱勢，將透過「包租代管」、「代租代管」，承接民間閒置房屋轉出租給弱勢市民。都發局表示，已上網招標，最快今年底、明年初可上路。然而，北市過去推動「代租代管」，四年僅媒合八十四件，都發局解釋，主因還是沒有誘因，但「住宅法」去年修法後提出相關租稅減免，每月租金一萬元以下免繳綜合所得稅，想必可提升房東釋出意願。

都發局說，「代租代管」是指房東與民間服務平台合作，由平台業者負責房客媒合及維護管理；「包租代管」則由政府主導承包，再交由平台負責媒合及維護管理，因有政府擔保，風險較低。都發局表示，今年由內政部補助二千二百戶包租代管計畫，其中一半戶數做包租代管、另一半做代租代管。

但根據都發局統計，一○二年九月推動「代租代管」，至一○六年僅媒合八十四件，成效不佳。都發局說，因為代租代管需要核實報稅，讓許多選擇避稅的房東不願意參與。

都發局表示，去年「住宅法」修正，若房東參與代租代管、包租代管，房屋每月低於一萬元免繳綜合所得稅；租金收入超過一萬元再減除六十％的房屋必要損耗支出。另外，北市府也有意降低參與計畫屋主的房屋稅、地價稅，目前已將自治條例送至議會。