〈北部〉石門水庫蓄水跌破64％ 農作75折供灌

2017-09-25

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫自七月底尼莎颱風過境後，集水區降雨量始終偏少，水庫水位直直落，從二四二．五公尺一路下探，至昨晚已經跌至二三五．三九公尺，蓄水率已不到六成四。雖然水庫水情仍為正常的藍燈，水利署北區水資源局已召開七次水源調度會議，即日起啟動「北水南調」，請台北市自來水事業處將支援板新地區用水提高至每日五十萬噸，也請桃園、石門水利會加強灌溉管理，在滿足作物需求下，農業用水以七五折供灌。

北水南調 日供板新增至50萬噸

截至昨晚七點，石門水庫大壩水位標高二三五．三九公尺，蓄水量一億二八七七萬噸，蓄水率六十三．九六％。

北水局局長江明郎表示，七月底尼莎颱風過境後，石門水庫水位一度上升到二四二．五公尺，蓄水量達一億八四○○萬噸，蓄水率九十四％，但八月未有颱風帶來明顯降雨，降雨量僅四十五．八毫米，約為歷年平均值的十％，也是水庫興建以來八月雨量最少的一年。

而九月雨量雖有一百毫米，但也只是歷年平均值的四分之一，近來天候炎熱，降雨不是被蒸發就是被大地吸乾，水庫水位仍持續下滑。

依照水文氣候觀察，北部地區十一月將進入枯水期，降雨機率也逐漸降低，石門水庫目前水情雖然仍為正常的藍燈，但若後續水情未能轉好，北水局除「北水南調」、把原本請台北市自來水事業處支援板新地區每日廿萬噸用水提高至五十萬噸，農業用水的供灌也從打八折，即日起打七五折，期能多管齊下管控用水。

江明郎說，面對氣候變遷，除了得做好水源調度，必要時也會把握天候狀況進行「人工增雨」，更重要的是籲請民眾節約用水，一起度過枯水期。