〈南部〉少康營區公園動土 V型步道小港新地標

2017-09-24

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄小港少康營區公園昨動土，佔地十公頃的園區可提供優質休憩空間，還可看飛機起降，園區內的Ｖ型步道設計，更像是小港勝利的意思，可望成為小港新地標。

佔地十公頃 兼具滯洪效果

市長陳菊昨主持開工儀式，除感謝小港居民、立委、議員的支持，及相關局處的用心，還特別指示工務局，「明年十月沒完工？不可以喔！」儀式結束後，她帶領與會人士一起拋射小飛機，代表幸福啟航。

少康營區鄰近小港機場，佔地約廿三公頃，原為陸戰隊駐地，軍方遷出後，該土地於民國一○一年歸還台糖，地方則積極爭取闢建公園綠地。

採幾何式地景公園為主軸

立委劉世芳擔任高市副市長期間，主導整個計畫方向，再經立委賴瑞隆及地方議員奔走，順利取得十公頃公園用地，並確定以市地重劃方式整體開發，總經費六億四千五百萬元。

工務局說明，公園規劃採幾何式地景公園為主軸，設計有服務中心、遊戲區、迷宮花園、生態池、步道及單車道、大面積草坪與一千五百餘棵植栽，並兼具滯洪池效果。

單車道與步道 呈Ｖ型交錯

工務局指出，公園可提供優質休憩空間、改善空氣品質，還能看見飛機起降；特別的是，單車道與步道設計路線呈現Ｖ字型，從附近高處或飛機上也有機會看見，宛如小港新地標（勝利）。

地政局表示，除十公頃公園綠地外，還有十餘公頃商業用地，未來將打造為國際商務及旅宿的複合式商業區，粗估可引進五千個就業機會，有助地方發展。

市府統計，高雄十公頃以上的大型公園有十八座（包含少康營區公園）、小港佔兩座，五公頃至十公頃的中型公園有卅九座、小港佔五座，代表市府重視小港生活機能。