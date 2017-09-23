〈北部〉苗市市場周邊違規攤商 28日起全面取締

2017-09-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市南、北苗及黃昏市場周邊馬路，常見攤商占用道路做生意，不僅有礙市容觀瞻，也影響交通行車安全。苗栗市公所已陸續發送通知單規勸違規攤商，宣示廿八日起全面取締，苗栗市長邱炳坤昨天也請求警方能確實執法，並強調「要罵就罵市公所」，公所全力承擔反彈民意，展現公所配合掃蕩的決心。

邱炳坤：公所承擔所有反彈

南苗市場攤販管理協會幹事黃輝鎮也支持公所作法。他說，市場口周邊，因部分攤商占用道路做生意，造成馬路縮減，擦撞車禍不斷，協會曾多次規勸，但占用攤商依然故我，協會也沒輒。

攤販協會：規勸無效 力挺公所

邱炳坤昨天上午與公所團隊，到南苗傳統市場進行勸導，希望攤商能夠配合，不過違規攤商見公所大陣仗人馬前來，似乎自知理虧，低調不願回應。

邱炳坤表示，苗栗市道路遭少數業者長期占據設攤，不但影響市容觀瞻，也妨害交通順暢，行人被迫走上馬路，與車爭道，使得違規路段車禍頻傳，危害市民生命安全，他請求警方能夠強力取締。

違規攤販占路設攤 影響交安

邱炳坤說，他也知道警方取締，勢必引發部分攤商反彈，但「身為地方首長，對於此種歪風，不能坐視」，公所會全力承擔反彈民意，強調「要罵就罵市公所」，一定要維持用路人通行安全。

市公所表示，重點取締路段以南苗市場、黃昏市場周邊的中正、中山路段及北苗市場中華路段為主；宣導期過後，攤商若不配合，將請警方依違反道路交通管理處罰條例取締，開罰一千二百元到二千四百元。

另外，邱炳坤也表示，占用道路做生意的攤商，就地在道路兩旁賣魚、賣肉，不僅清潔衛生堪憂，打烊後留下的垃圾，更是造成市容髒亂的毒瘤，因此，他呼籲民眾一起配合，買菜就進入市場向合法攤商購買，食品來源及衛生也較有保障。