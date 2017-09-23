〈中部〉吳鳳科大人工草皮足球場 全台首座

2017-09-23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕私立吳鳳科技大學擁有台灣第一座國際足總（FIFA）認證的標準人工草皮球場，昨天免費出借場地舉辦「打貓盃足球錦標賽」，嘉義縣副縣長吳芳銘強調，嘉義縣有這麼好的標準足球場地，應結合企業與學校大力推廣基層足球，孕育台灣未來的足球之星。

嘉縣擬推廣基層足球運動

吳鳳科大體育室主任吳憲訓說，嘉義縣因為氣候條件佳，許多全國性足球賽選擇到吳鳳科大舉行，但天然草皮場地往往因不平整，影響到選手實力發揮，下雨天更宛若在泥濘中踢球，該校向體育署爭取到兩千萬元專款補助及自籌兩百餘萬元，打造全台第一座人工草皮足球場，在民國一○三年啟用。

吳憲訓說，在二○一七台北世大運足球場啟用前，吳鳳科大是台灣唯一擁有人工草皮足球場，國家隊集訓移師嘉義縣適應場地，教練、選手都對球場維護狀況讚譽有加。

吳芳銘昨主持打貓盃足球錦標賽開幕時強調，嘉義縣幼兒園、國小的少年足球風氣興盛，但到國中斷層，相當可惜，目前中央已將提振足球實力列為施政重點之一，縣府將好好運用吳鳳科大的人工草皮足球場，規劃透過比賽發掘足球人才。

嘉義縣足球委員會主任委員莊榮讚表示，以往只能在運動場因陋就簡舉辦比賽，而在人工草皮踢球，球員可以將球技發揮到淋漓盡致，也比較不會受傷，希望今後比賽可多使用吳鳳科大的人工草皮足球場，讓嘉義縣足球風氣愈來愈興盛。