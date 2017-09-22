〈台北都會〉10年來最艱困工程 三鶯二橋昨通車

2017-09-22

〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯二橋歷經三年八個月施工期程，昨天正式通車，橋樑自三峽區學府路及大義路口，連接鶯歌中正一路，可作為三鶯大橋的替代路線，解決當地塞車問題，並讓鶯歌、樹林、三峽民眾對外通行更便利。

三鶯二橋全長一四四○公尺，總工程經費十九．九億元，配置四至六線車道，並規劃自行車及人行專用道，更是全市首創在橋樑下方，設置寬敞的座椅休息區，讓民眾可在此欣賞寬闊的大漢溪美景，橋樑兩側也設光雕，讓夜間景致繽紛美觀，預計十一月點燈。

工務局新建工程處長詹榮鋒說，三鶯二橋興建時面臨多項挑戰，需穿越國道、柑園街、石頭溪圳、輸水幹管、堤外便道、台鐵西部幹線及市道中正一路，為不影響通行用路人，只能採取夜間施工，堪稱新北近十年來碰到最困難的工程。

三鶯大橋年底發包改建

新北市長朱立倫昨主持通車典禮時表示，過去民眾往返三峽與鶯歌，仰賴三鶯大橋，但大橋連接縣道一一○線及三鶯交流道，一遇假日觀光人潮，經常交通大打結，且北大社區人口增長，對外交通需求增加，三鶯二橋是民眾引頸期盼許久的重大建設，定能改善周邊交通問題；三鶯大橋則預計今年底發包，未來改建期間，二橋可作為替代道路，以保持三鶯地區交通順暢。

二橋日夜趕工 搶通車惹議

不過，三鶯二橋通車原為喜事一樁，卻因政治因素，變成民意代表爭功勞的戰場，知情人士透露，最初通車日期訂在十月十日，欲與國家生日一同歡慶，但有民代搶在九月廿三日上午舉辦通車慶祝活動，因此工程人員日夜趕工，被迫要求在廿三日下午通車，最後又在工程尚未驗收前，提早在九月廿一日通車，與歷史知名的大地震同一天，頗有「不吉利」之感，且樹林、鶯歌端及國道路段，都有些許工程尚未收尾，令民眾觀感不佳。

對此詹榮鋒說，交通局已完成履勘，交通標線已劃設完畢，三鶯二橋可安全通車無虞，收尾工程也將在兩個月內完工。