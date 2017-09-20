〈南部〉台東農業DIY遊程 「紅龍果全體驗」奪冠

2017-09-20

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣休閒業發展多年，持續推出新的DIY遊程，為了吸引更多遊客體驗在地農漁村之美，透過手作認識作物、生態，台東縣農會舉辦「創新農業體驗活動開發競賽」，共有十二個農戶、社區挑戰，昨天公布成績，由池上米鄉休閒農業區阿裕果園「紅龍果全體驗」奪冠。

縣農會指出，台東縣各農會、休閒農業區、社區及小農提供上百種農遊DIY，除配合作物採收時節，更要不斷創新，讓遊客能一遊再遊、每次到台東都有不同驚喜、不同玩法，相關遊程可洽農會或在地公所。

這次參與競賽的有十二處農戶、社區，其中東海岸線、延平鄉首度加入，由評審實地走訪、體驗後，結果昨天出爐，池上休閒區、池上鄉農會輔導的阿裕果園，提供紅龍果導覽解說，還讓遊客採收果實，再用來製作果醬，果皮加果汁則可做為拓印手帕的材料，整顆紅龍果完全不浪費，而且體驗者要戴上口罩、手套等，注意衛生等小細節，獲評審一致肯定，拿下冠軍。

東河鄉農會、北源社區合推的「柚子狂想曲」，帶領遊客在柚子果園裡採果、做果醋，遊程完整有趣，獲第二名；台東地區農會、高頂山休閒農業區合推的金銀花農莊檸檬香茅麻糬體驗，遊程包括種香茅、採收香茅及親手做麻糬，加入與餐飲業者異業結盟元素，也獲第二名。

延平鄉產銷合作社「享鳳」遊程，可體驗做鳳梨醋、鳳梨酥；池上鄉農友吳山花帶遊客做梅子豆乳、梅子冬瓜等；卑南鄉山豬園咖啡設計有趣的「綠原酸焗野蛋」，均獲第三名。

第四名包括鹿野鄉碧蘿園難得一見的緊壓茶DIY、成功鎮農會丁一的家海景民宿推檸檬香茅蒸餾、池上鄉富興社區檸檬體驗、關山米國學校米食糕點DIY；第五名為卑南鄉梨迦初走「茶魚飯候」遊程、長濱鄉南竹湖社區的古道趴趴Go遊程。