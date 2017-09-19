〈南部〉澎湖東西吉廊道設完全禁漁區 爭論不休

2017-09-19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島東西吉廊道設立完全禁漁區議題，在潛水愛好者於高鐵向新任閣揆賴清德請命後，再度成為外界矚目的議題；但反對的漁民，也在望安鄉長許賢德領軍下，進行反設立完全禁漁區的連署，雙方由網路論戰延伸至現實面對立。

長期以來東西吉廊道成立完全禁漁區，就是爭議性話題，海洋國家公園區管理處成立南方四島國家公園之初，就與鄉公所、漁民協議五年不變之約，要到明年到期才進行全盤檢討；但海洋國家公園警察隊小隊長蕭再泉積極推動東西吉廊道完全禁漁區，並由網路名人鯊魚哥在公共網路參與平台提案，獲得五千人連署通過。

根據規定，中央政府必須在九月廿五日前正式回應，但時間未到，就傳出潛水愛好者在高鐵「巧遇」賴神，再次讓完全禁漁區議題躍登媒體版面；當然反對一方也是動作頻頻，望安鄉長許賢德、議員陳佩真等人都要求召開公聽會，聽取當地漁民的心聲，部分漁民表示，如果要設立完全禁漁區，連觀光潛水漁業也要禁止，才能確保種原庫。

由於東西吉廊道設立完全禁漁區，成立台灣魚類種原庫，希望達到滿溢效果，讓海洋資源生生不息，立意雖然良善，但卻影響部分漁民的生計，也因此造成當地鄉公所及村長等在地民眾強力反彈，更與檯面上保育人士及團體相互嗆聲，現更由網路大戰延伸至現實對立，海洋公民基金會將擇期邀二派人馬各述己見，尋求對觀光及漁民生計雙贏的解決方式。