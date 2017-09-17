〈南部〉全國首座 台東監理站設大型重機考場

2017-09-17

〔記者王秀亭／台東報導〕台東監理站是全國唯一設有「大型重型機車考驗場」的監理機關，在台東縣警局交通警察隊警用大型重機車隊，在新完工的場地進行八字繞圈、押車及直線穩定平衡等表演後，昨天正式啟用，台東監理站表示，考驗場完工後的第一批學員已開始上課，訓練加考照費用僅七千八百二十五元，縣民不必再多花住宿、交通費用到外縣市考取重機駕照了。

訓練加考照費用7825元

大型重機從九十一年起開放考照迄今，全國有二十所公民營重機訓練考驗場地，卻獨漏台東縣，重機愛好者須舟車勞頓到高雄、花蓮、屏東等地學習及考照，在立委劉櫂豪反應後，公路總局公路人員訓練所南部訓練中心從一○四年起在台東監理站試辦教學。

兩年試辦四期有六十七人參加，考照仍需赴國內唯一公營的大型重機考照場「公路人員訓練所南部訓練中心」，通過率百分百，成效良好，公路總局為免除台東民眾奔波的時間及金錢，最後決定在台東監理站設置考場，斥資九百二十萬元，一併將近四十年未翻修的考驗場路面也一併翻新，從三月動工，昨天上午啟用，成為全台三十七個監理機關中，唯一擁有大型重機考照場地的監理站。

立委劉櫂豪表示，看見許多縣民舟車勞頓也要考取重機駕照，遂向公路總局要求在台東設駕訓班及考場，原本欲比照外縣市民間駕訓班來做，但台東人口數不多，市場有限，最後才由公部門接辦，想不到試辦期間獲得好評，才有考訓場地得設置。