〈台北都會〉北市2000坪共融式兒童遊戲場 明年初完工

2017-09-17

全市最大 兩千萬元打造

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市花博公園三座園區中，圓山園區已發展出食衣育樂應有盡有的假日市集、新生園區作為玫瑰花園和野餐勝地深受喜愛，而美術園區除市立美術館、台北故事館的展演空間外，台北市政府將斥資兩千萬元，打造全市最大的全共融式兒童遊戲場，占地將近兩千坪都是遊樂設施，相當於一整座一般公園大小，預計明年一月三日就會完工。

北市自三年前開始推動共融式兒童遊戲場，訴求一般及特殊需求兒童都能夠共同遊玩，雖然共融式遊具平均一處約四百萬元造價，比一般公園遊具貴上十倍，但因遊樂設施都是特別設計，也讓公園遊戲場不再罐頭化，榮星花園公園、大佳河濱公園等處已可見共融式兒童遊樂設施。

選址花博公園舞蝶館旁

按照公園處規劃，北市首座大型全共融式兒童遊戲場已選址於花博公園美術園區的舞蝶館旁，因此命名為「與蝶共舞遊戲場」，是佔地將近兩千坪的大型兒童遊戲場，和一般公園、廣場一樣，民眾能免費入場遊玩。

公園處表示，與蝶共舞遊戲場規劃過程中，共召開五場工作坊及一場公開說明會，邀請五個社福團體與公民共同參與設計，遊樂設施除沙坑、溜滑梯等常見設施外，還有原創的毛毛蟲遊戲牆等。

遊樂設施 公民參與設計

公園處圓山所主任林賢達說，找來陌生的孩童透過闖關遊戲熟悉彼此及環境後，進而從遊戲中思考想要的遊戲場，再透過手工創作形塑好玩的遊戲模型或圖畫，藉由設計師融入遊具設計，例如：毛毛蟲遊戲牆共有九節，其中七節有各自不同的玩法，例如手指迷宮、光影迷彩、驚喜箱等，將呈現出孩童自由發揮想像力的成果。

此外，台北市為將公園遊戲場特色化，今年推動「藝術創意共融式遊戲裝置實驗計畫」，由公園處配合文化局的藝術裝置實驗，目的是在共融式兒童遊戲場中，融入創意與藝術的元素，首選大同區建成公園進行實驗，預計明年施工。