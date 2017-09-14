〈南部〉台江國家公園 兇狠圓軸蟹遭「惡意」擊殺

2017-09-14

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園內城西防風林一帶，目前正值陸蟹繁殖高峰期，保育志工最近發現，在短短廿五公尺堤岸道路，竟有多達十七隻「兇狠圓軸蟹」異常慘死在馬路上，而且這些螃蟹的共同點都是背甲疑似遭人蓄意擊殺而死，而非路殺意外。志工痛批「兇手」實在太惡劣了，要求主管單位應介入調查。

台管處保育課長王建智表示，確有接獲該訊息，經查共有十七隻兇狠圓軸蟹不明原因死亡，由於並未發現目擊者，是否有人惡意擊殺或遭鳥類啄食等意外，仍得深入調查，目前已請國家公園警察隊加強巡邏。

違反國家公園管理法及野保法

王建智指出，兇狠圓軸蟹並非保育類動物，但在國家公園園區內獵殺非保育類動物，仍違反國家公園管理法及野生動物保育法。其中，野保法罰則為六到卅萬元，遠比國家公園管理法的三千元罰則還要高。

兇狠圓軸蟹的頭胸甲寬可達十二公分，是台灣最大的陸蟹，又有紅憨狗、雷公蟳等別稱，屬於夜行性。根據台管處調查，台江國家公園內防風林可能是兇狠圓軸蟹最大棲地與族群數量最多的區域。目前正值兇狠圓軸蟹等陸蟹繁殖期，天黑之後，成群結隊抱卵的雌蟹會從防風林往海邊移動，再越過馬路、海堤到海邊釋幼（繁殖）。

保育志工表示，最近志工發現有不少兇狠圓軸蟹遭人蓄意擊殺而死，每一隻背甲上都有一個大洞，看起來像是被人用木棍或銳器戳擊造成的，明顯與車輛輾過的路殺及鳥類啄食不同，而且似乎只針對兇狠圓軸蟹「行兇」，其他陸蟹則沒有這種情形，動機何在，令人難以理解。