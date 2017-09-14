〈南部〉枋寮演武場列歷史建築 警分局改建生變

2017-09-14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前身為屏東枋寮戶政事務所的「枋寮庄演武場」，在戶政事務所遷移後原定要拆除易地予枋寮警分局，不過本週一文資審議委員會認為該建物具保留價值決議列入「歷史建築」，戲劇性的轉折，使欲更新舊建物的警分局又回到原點。

縣府文化資產保護所主任王文章指出，日治時期派出所旁設鍛練體技場所，州廳稱「武德殿」，街庄級是「演武場」，委員認為該演武場木造樑柱結構精緻穩固，底部架高下方的平衡溫度透氣室工法令人驚豔，加上內部神龕及格局保存程度，放眼全台都屬相當難得，因此決議登錄歷史建築保留。

分局建物老舊 被道路切割

屏縣府為提昇基層警察的駐地品質，推動駐地分局改建計畫，最後一處就是枋寮分局，除老舊外，廳舍還被道路切割，送公文得過馬路，內部格局並受迫廳舍限制，原計畫在演武場拆除後，用現有分局土地與公所易地並改建，不過警察練武的史蹟擋下改建腳步。

警員宿舍也待文資審議

枋寮分局長蔡耀順表示，對文資委員會決議登錄歷史建築有心理準備，不過分局還是得改建，將等待旁邊的舊派出所（現警員宿舍）的文資審議後，再討論未來改建的方案。

王文章說，粗估百坪、八十年歷史的演武場，文資所將向中央提報搶修，至於修復後如何運用，則由管理人鄉公所決定，各種選項都可考量。