〈台北都會〉15億整治大武崙溪 賴揆全力支持

2017-09-14

〔記者林欣漢／基隆報導〕中央氣象局預估泰利颱風路徑將持續北偏，登陸機率低，但颱風強度及暴風半徑有擴大的趨勢，今天凌晨到中午對基隆地區影響最大，累積雨量一百到二百毫米左右，行政院長賴清德昨天也到基隆視察大武崙溪防汛整備情形，他表示，十五億元整治經費行政院絕對會全力支持。

六月二日基隆大武崙地區、基金一路一帶受豪大雨影響，淹水成災，經濟部長沈榮津昨指出，已經清淤二千立方公尺土石；設置一．二公尺高、三百廿公尺長的防洪牆；大武崙溪排水支線堤防加高長五十六．五公尺，中長期要在情人湖下游設置滯洪池，預計民國一一三年完成。

賴︰治水有方 我久病成良醫

賴清德表示，老家就住大武崙隔壁的萬里，過去不曾淹水過，此次六○二發生的短時間強降雨，「我也嚇了一大跳」，現階段短期的十年保護標準已經完成，但接下來中長期河道拓寬、上游截流等，就需要中央和地方手牽手一同合作，治水才能成功。

賴清德說，在台南市長任內，依據各地不同地勢等特性，設計不同的治水方法，「我久病成良醫」，現在前瞻預算已經通過，基隆鄉親不用煩惱經費，行政院絕對會全力支持。

林右昌︰護堤已加高 店家裝閘門

基隆市長林右昌表示，六月淹水的重災區基金一路，所有店家都已設置防水閘門，再加上護堤加高，只要不是瞬間的暴雨量，都可以確保民眾的安全。

此外，基隆市防災應變中心昨為二級開設，於基金一路一三五巷陽光綠大地設置前進指揮所，另在基金一路、中山一路、復興路二一二巷等易淹水地區設置大型抽水機具，堵南一之一地下道、八堵隧道等低窪地區也會視狀況進行封路等緊急應變措施。