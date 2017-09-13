〈南部〉〈環署公佈〉小港區PM2.5 全國降最多

2017-09-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕環保署昨發佈大林蒲空氣污染監測與改善成果，其中小港區的PM2.5（細懸浮微粒）年均值，由民國一○一年四十五．四○（單位：微克／立方公尺），到去年廿五．五六，減量十九．八四，降幅為全國最多。

環保署長李應元表示，台灣PM2.5年均值標準為十五，小港區降幅雖然是全國最多，但是還有努力空間，環保署與高雄市政府會繼續努力。

李應元同時強調，環保署在小港、大林蒲進行的空污管控，與大林蒲遷村無直接關聯，不管遷村與否，空污管控都要推動。

去年十一月，前行政院長林全率相關部會首長與國營事業主管，親自在大林蒲召開遷村座談，聆聽地方心聲，李應元當時承諾，每三個月到大林蒲了解空污管控。

繼七月份前往中鋼會勘，李應元昨天再度至大林蒲活動中心，主持空污減量監測與管控說明，發佈最新檢測情況。

環署指出，今年度動支空污防制基金共五千九百萬餘元，與高市環保局合作推出五項措施，包括公車紅二路免費搭乘、高污染車輛稽查、加強PM2.5檢測分析、加強街道揚塵掃街、裸露地綠美化。

其中民眾最關心的PM2.5，環署追蹤小港區在一○一年時為四十五．四○，到去年降至廿五．五六，減量十九．八四，全國降幅最多。

為掌握空氣品質與管控成效，環署在大林蒲周遭陸續設置廿一處監測站、廿二處微型感測器；並偕同高市府透過加強柴油車管制、鼓勵汰換二行程機車等措施，改善來自交通運具的污染成分。

此外，高市環保局也計畫在林園、小港等工業區域，就近安排稽查人力進駐，當民眾舉報有異味時，可在最短時間採樣蒐證，預計年底實施。

昨會議中，有里長與議員抱怨開會前一天才通知，感覺偷偷摸摸，環署允諾改進。