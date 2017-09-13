〈南部〉颱風前夕 蜻蜓大軍海邊狂飛

2017-09-13

學者︰海面氣壓改變聚集出海口

〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕泰利颱風路徑北偏，對台東威脅減弱，東部海面仍是海上颱風警報範圍，蘭嶼、綠島交通船昨天上午開始疏運島上旅客，分別載出三百八十三人、九百八十九人，最後一班船從綠島開出後，兩離島海上交通即停航至十四日。此外，台東地區昨天海邊也出現成千上萬隻蜻蜓高速飛行的壯觀景象，民眾擔心颱風帶來災情，義守大學副教授趙仁方說明，這種薄翅蜻蜓本來就是群聚出現，現在又剛好是繁殖期，可能剛好碰到颱風要來、海面氣壓改變，因此聚集在出海口。

往返蘭嶼、綠島的交通船昨天中午陸續抵達富岡漁港，來自台中的陳姓遊客說，原本要在綠島三天兩夜，卻因為颱風將至，提前結束行程，好可惜。

綠島民宿業者表示，看著颱風路徑逐漸北偏，交通船卻早已宣布十三、十四日停航，幸好暑假旅遊旺季結束，這幾天島上遊客本來就不多，而且泰利應該不會直撲綠島，島上居民已被去年尼伯特颱風嚇到，少賺觀光財總比每家每戶房屋嚴重受損好。

離島交通船停航至十四日

蘭嶼、綠島交通船業者昨天上午加開交通船疏運島上遊客，蘭嶼、綠島總共載回一千三百七十二人，船公司表示，交通船停航至十四日，十五日則視颱風動態再行公布是否恢復航行。

而有民眾這兩天清晨在海邊散步運動，抬頭一望滿天都是飛舞的蜻蜓，趙仁方說，薄翅蜻蜓是很常見的蜻蜓，全世界都有分布、數量也很多，本來就是群聚出現，一年四季都看得到，現在剛好是牠們的繁殖期，數量又更多。

他進一步說，薄翅蜻蜓具有遷徙、飛越海洋的能力，可能是颱風靠近台灣，海面上氣壓變低，蜻蜓等昆蟲可能感受到天氣轉變，所以會找到有水的地方如小水塘落腳休息，所以才會在海邊。