〈北部〉大西瓜滯銷 醫師買下200顆助老農

2017-09-13

2萬多顆沒採收 嘆本錢拿不回來

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮七十六歲老農蔡永順今年在鳳林鎮中心埔種十公頃的紅肉大西瓜，但盤商今年卻以「農曆七月大瓜賣不出去」為由不收瓜，眼看同產區的小瓜都已採完，自己卻還有三分之二、二萬多顆西瓜還躺在田裡沒能採收，前天老農陪太太到門諾醫院看病，醫師立刻訂了兩百顆西瓜，讓他不停感謝，「醫師這麼有心」！

蔡永順的老婆因為多年操持農事，加上最近採收西瓜要幫忙搬運，肩膀雙手痠痛到無法抬高，前天下午到花蓮市門諾醫院看病。神經外科廖正智醫師一邊診治病情，看見陪看病的蔡永順雙手十指嚴重變形，一問之下，得知這雙手的主人已種西瓜超過五十年，因為長時間操作噴灑藥物、肥料的機器，導致十指歪曲變形，再也無法伸直。

廖醫師聽到老農的憂慮，他立刻向老農訂了一百顆西瓜，另一位內科林姓醫師知道了，也立刻跟進「加碼」買西瓜一百顆，要分享給醫院的醫護及病人享用！

蔡永順的二個孫子昨天下午開了兩台卡車，把二百顆西瓜送到門諾醫院，跑上跑下搬運大西瓜，每顆至少都三十台斤以上，甚至有重達四十斤以上的超大西瓜，二百顆西瓜總重超過六千台斤。當大卡車昨天下午開到門諾平安樓大門口「卸貨」，包括醫院志工、男性員工紛紛跳出來揮汗搬運愛心西瓜。蔡永順說，感謝醫生這麼有心、主動找他買西瓜！

老農說，他以前在玉里長良種西瓜，二期瓜也都習慣種大西瓜，從沒碰過「西瓜沒有人要」的情況，今年來到中心埔租了十公頃地種瓜，也延續種大西瓜的習慣，沒想到盤商來看過後，居然說「不收大西瓜」讓他當場傻眼，只能自己想辦法賣，也感嘆「本錢都拿不回來了」。

他說，事到如今賣多少算多少，很歡迎大家來買瓜，消費者如果可以自己開車到中心埔來買瓜更好，也節省運費支出，可以打手機0920-651997，他可到長橋的台糖加油站帶路，自己吃的西瓜自己採，每一顆都保證甜又沙。

門諾醫院公共事務總監周恬弘說，二位醫師看到病人的需要，立刻將愛心付諸行動，不但助農，好吃的大西瓜也將分享給院內病人、及老人送餐的阿公阿嬤享用。