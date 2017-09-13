〈北部〉世界滑輪溜冰賽 兄妹均摘銅

2017-09-13

〔記者陳昀／桃園報導〕陽明高中二年級的簡宏宇、簡宏芸兄妹檔，八月廿八日至九月十一日赴中國參加世界滑輪溜冰錦標賽，二人在國際賽初試啼聲，分別在直排花式的男生成人組、女生青年組拿下第三名，二人都是自己研發動作、編舞，再透過視訊請教練指導修正，簡宏宇更是跨齡挑戰成人組。

簡宏宇、簡宏芸是三胞胎兄妹，排行老二的簡宏恩就讀中大壢中，因課業沒有參賽。三兄妹都學花式滑輪，每天放學後由母親接送到滑輪練習場，總在車上簡單果腹，接著開始近四小時旋轉、滑行、跳躍的花式滑輪練習。

兄妹倆說，他們平常約晚上十點才回家複習功課，總得到次日凌晨一點才能上床睡覺，雖然經常練到腳破皮，還要忍受肌肉痠痛、頭暈和疲憊，因為對花式滑輪有股熱情，再苦都會撐下去。

在這次錦標賽中，簡宏宇、簡宏芸都是自己選曲、編舞，再與教練討論、修正，更下了不少工夫練習。簡宏宇說，這次跨組參賽只是想挑戰看看，沒想到能得獎，覺得很不可思議。

談到和花式滑輪的緣分，簡宏芸說，小學一年級時在公園看到別人在練習，她就跟爸媽說要學，也拉著哥哥、二姊一起學花式滑輪，小學三年級時曾經休息半年，卻意外出現過敏症狀，重新練習後就恢復正常了，自此就沒再中斷過。

簡宏宇、簡宏芸說，三兄妹的互相感染與牽絆，是他們與花式滑輪無法分離的原因，雖然這項運動在台灣並不普遍，也不太受重視，還是希望憑著這股熱愛繼續努力，「跳到跳不動為止」！