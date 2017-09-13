〈中部〉台中市舊校舍變綠能機房 設備全國第一

2017-09-13

〔記者陳建志／台中報導〕市府教育局為了提升全市三○五所國中小資訊服務需求，斥資二千萬在舊太平新光國小的慎思樓，打造全新的綠能機房，並設置智慧教室、創意孵化室等教師研習空間，未來包括全市國中小的網路和伺服器，都將集中在此機房內。市府教育局長彭富源昨天前往視察，感謝所有協助設置的老師，稱讚此機房設備、效能全國第一。

斥資2千萬 設智慧教室等

市府教育局資訊教育暨網路中心（簡稱資網中心）原位於市府陽明大樓，但因設備老舊，加上全市三○五所國中小資訊服務需求日增，決定將資網中心遷至舊太平新光國小的慎思樓，陸續建置機房的伺服器、網路等設備，在六月底學期結束時正式搬遷運作。

教局長：有助於資訊教育推展

教育局長彭富源昨天前往視察，資網中心主任阮志偉表示，此綠能機房斥資二千萬打造，除有和中興大學連結的學術網路，並包含控制室、網路設備區、伺服器設備區、儲存設備區，更有火災先期警報系統和發電設備，確保機房廿四小時穩定運作，尤其用來檢視機房節能省電標準的PUE值達到一．二，將大幅減少空調冷卻電力。

彭富源視察後，對於機房等設備相當滿意，強調此機房將是未來全市國中小網路和伺服器的心臟，並以高強度防火牆避免學校網路遭攻擊，有助於全市資訊教育推展，感謝所有協助設置的老師，稱讚是全國教育局機房設備、效率第一，並說整棟資網中心還設置智慧教室和創意孵化室，將做為老師研習和進行教學創意發想的地方。

彭富源並說，迎接資訊化時代的來臨，為了落實國中小行動學習，近年陸續投入四千五百萬進行全市三到九年級無線基地台建置工作，目前進度將近七成，將達到每二間教室一個基地台的目標，讓老師學生使用網路無障礙。