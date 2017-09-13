〈中部〉（嘉義）南華大學旁拓路 瀝青害學生犁田

2017-09-13

〔記者曾迺強／大林報導〕南華大學機車道出入口前的嘉一○四線道路拓寬工程，前天開學日晚上八點多，一名學生騎機車進入剛噴灑瀝青透層黑色液體的工區時意外摔傷，校方質疑封路警示不清，要求改善，昨天新生訓練時更向學生宣導改由汽車道的警衛室旁引道往來機車停車場；嘉義縣建設處長林永福說，對此事感到抱歉，已請包商加強警示標誌，避免意外重演。

南華大學副學務長王伯文表示，上週與施工單位會勘時，就請包商在路面鋪設柏油前知會校方，以便校方安排師生車輛替代路線，但包商前天無預警封閉機車道出入口，在前方路段刨除路面、噴灑瀝青透層，讓學生錯愕，被迫改走汽車道。

前晚八點多，一名二年級男學生自南華路一段騎車欲進入校園，卻騎進前述施工路段導致打滑摔車，雙手與衣物沾上瀝青透層的液體，又黑又油，他的右手肘破皮擦傷，送大林慈濟醫院包紮後，當日深夜返回宿舍休息。

林永福說，拓寬工程預定十一月十一日完工，屆時路幅將達二十公尺，雙向各設置一快車道、一慢車道，與南華路一段銜接成為進出大埔美精密機械園區新動線，包商前天下午澆置瀝青透層，以便昨天鋪築柏油路面，期間都有設警示標誌，可能因夜間視線不佳，學生才騎進工區，今將由承辦人員與包商到校慰問。