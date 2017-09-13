〈中部〉啟玄壇捐百萬 為偏校開資訊課

2017-09-13

〔記者林宜樟／布袋報導〕原位在嘉義縣布袋鎮新塭、主祀法師公的啟玄壇，在主事者陳玉秀八年前過世後遷址，陳婦的後代與信徒決將數十年來累積的百萬元善款捐出，有別於一般捐款或設置獎學金，廟方考量翻轉偏鄉教育，除捐贈新塭國小教學設備，更邀請成功大學資訊工程學系教授蘇文鈺團隊來開設資訊程式設計課程，創造更多價值。

陳婦兒子蔡陸井、信徒洪仁義等人昨到新塭國小捐贈投影機、音響等教學設備，造福鄉里子弟。

洪仁義說，原本要捐贈救護車，但擲筊請示神意未獲同意，後來在夢裡感應法師公提及要用百萬元創造上億元價值，他思考未來趨勢，科技生活離不開「程式」，程式設計課程或許能翻轉偏鄉孩子的生命，友人推薦蘇文鈺團隊，他主動聯繫表達要捐贈課程費用，雙方一拍即合，也得到神明應允。

蘇文鈺創立中華民國愛自造者學習協會，多年來在國內各地偏鄉學校進行程式設計教學及輔導師資；他說，十一月起安排程式設計課程，引入教學軟體和線上教學，提升課後輔導效率，並將引進空拍計畫，讓學生記錄家鄉、學習影片剪輯製作等，程式設計課程需長期扎根才有效果，預計先辦兩年，未來需校方長期支持。

新塭國小校長洪榮正表示，大學將把程式語言列為必修，偏鄉數位落差大，感謝啟玄壇與蘇文鈺團隊協助，不只給孩子魚和釣竿，更帶來釣魚的方法行動；學生蔡雨昇說，程式設計感覺很有趣，一定要努力學習。