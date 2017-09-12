〈台北都會〉規劃又變 Zoo Mall擬蓋多功能展演廳

曾淪蚊子館 目前闢為綠地
〔記者張凱翔／台北報導〕動物園服務中心「Zoo Mall」因經營不善變成蚊子館，郝市府於二○一四年拆除五棟建築物並開闢成廣場綠地，但因該建物使用年限未到就先被拆，遭監察院糾正，柯市府二○一五年八月開闢為廣場綠地，至今年初原本規劃朝「生態主題旅館」方向規劃。不過，文化局表示因議員李慶元希望由文化局主導，所以未來該處應會設置劇場、文化展演空間和國際交流場所。
柯文哲競選時 規劃蓋青年住宅
Zoo Mall該基地當年規劃為園外服務中心，面積約一．一八公頃，二○○一年轉型為觀光商場，但經營始終沒起色，成為北市最大的蚊子館，市府也決定二○一四年十月拆除，但卻因該商場建築使用年限未到就被拆除遭監察院糾正；柯文哲上任後，二○一五年該基地開闢廣場綠地，市府曾提出生態樂活村、水族館等方案，台北市長柯文哲競選時也曾建議蓋青年住宅，但最後都無疾而終。
文化局表示，經過府內討論後該基地要做劇場、多功能展演廳，包括能容納三百人的劇場或多功能展演廳、文山區文化展示室、親子劇場、戶外展演舞台、貓空產業體驗教室、茶文化教室和國際會議廳等；主要考量文山區缺乏文化空間、需要中型文化展演場地，並加入在地文化、飲茶活動、生態等元素，目前正在整合當地居民意見給設計廠商作參考。
在地人：期待生態旅館結合觀光
上週末參與市府工作坊的前萬興國小校長洪瑾瑜表示，在地居民對生態園區的規劃沒有很認同，比較期待這裡能做成讓國際型遊客來動物園有生態旅館或生態餐廳，或是把該園區打造成能和貓空、深坑觀光產業做結合的旅行中心，能推出一些一日遊行程；重點就是要讓在地居民的聲音能夠反映在最終設計案中，不要市府又說一套做一套。