〈中部〉「倒縮」990歲 溪頭神木變年輕

2017-09-11

去年倒伏紅檜 環景步道揭牌

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕南投縣溪頭自然教育園區十日舉辦神木廣場環景步道揭牌啟用儀式之後，揭開了倒伏紅檜神木的神秘面紗，而且因丈量技術更精準，神木身高、體型都與當年記錄不同，連年紀也大變化，比當年記載的年輕了九百九十歲，而附生植物則多達四十九種。

溪頭神木在去年九月十一日，因連續豪大雨導致樹頭根部土石鬆軟，無法固定根系而倒伏，台大實驗林管處決定現址保存，並在神木廣場施作環景步道，費時三個月規劃設計、施工，終在神木倒伏滿周年之際完工並揭牌啟用。

台大實驗林管處表示，該環景步道以神木為中心點，長約一一五公尺並連結彩虹橋步道與廣場，沿途還設立「神木的一生」、「紅檜的生長環境」、「紅檜的蓮根腐」、「紅檜造林」、「紅檜的精油與芬多精」、「紅檜的莖幹與樹皮」、「紅檜的枝葉與種實」、「溪頭神木的著生植物」等解說牌，讓民眾可三百六十度俯視觀察神木不同部位，以及附著植物種類與樣貌。

丈量技術今勝昔 樹齡更精確

其中，貓頭鷹造型的「神木的一生」解說牌啟用後，立刻成為園區新的亮點，吸引民眾拍照、打卡，大家看了解說牌後也才恍然大悟，原來不是神木倒伏後身高、體型「縮水」，而是科技進步丈量也變得更加精確，最新資料顯示，神木樹高三十八公尺、樹圍一三．六○公尺、樹齡一八一○年，較一九五三年「台大實驗林概況」書中記載，樹高四十六公尺、樹圍一六．八○公尺、樹齡二八○○年，整整少了九百九十歲。

至於仰賴神木龐大身軀棲息生存的植物，台大實驗林管處副處長李正和說，包括地生植物二十六種、藤本植物六種、真附生植物十三種及兼性附生植物四種，合計四十九種，期盼透過環景步道，民眾可從不同角度、不同面向了解神木與自然生態系的自然變化。