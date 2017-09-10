〈中部〉小二生捐紅包 贊助家扶高中職助學金

2017-09-10

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林家扶學子昨天頒發五百六十一名高中職以上受扶助學子助學金，發出五百七十九萬元，主任廖志文表示，助學金都是勸募而來，其中包含一名國小二年級生所捐贈的兩個進步獎「紅包」一百五十元，金額不高，卻彌足珍貴。

雲林家扶舉辦新學年助學金發放，兩百六十二名大專生每人可獲一萬五千元，兩百九十九名高中職生每人六千元，助學金總金額五百七十九萬元。廖志文說，近年助學金勸募愈來愈來難，目前還短缺兩百卅萬元，只能先調度其它預算填補，讓孩子能無後顧之憂就學。

廖志文分享一則捐款小故事，這個暑假，有個國小二年級學生在媽媽陪同下到家扶捐款，他說要幫助家扶大哥哥大姐姐唸書，所以把自己領到的進步獎第四名紅包五十元、第三名紅包一百元捐出來，雖然金額不是很高，但他深受小朋友捐款行為感動，期許家扶學子們努力向學，提升自我能力。

今年助學金發放典禮也特別與家扶學員才藝成果發表結合，活動擴大辦理，要讓受扶助的學子與社會大眾看到，接受幫助的家扶學員，也能夠在才藝上發光發熱。

活動在「幻藤戰鼓隊」震天鼓聲中開始，活潑街舞接力演出，還有充滿驚奇魔術表演，最後由舞獅與太鼓結合的「雷鳴戰鼓」劃下句點，表演者不是家扶的學員，就是接受家扶輔導的團體，過程中的力與美，贏得如雷的掌聲。

太鼓表演成員徐明信表示，學習太鼓已經三年，上台演出讓他對自己更有信心，希望未來能有機會繼續精進學習太鼓，換他去教導別人。