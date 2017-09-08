〈南部〉交通大執法 公布檢舉熱區

2017-09-08

為期一個月 取締到25日

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局展開為期一個月交通大執法，加強整理停車秩序，並公布檢舉達人經常偷拍的「熱區」；另交通大隊彙整績效發現，一一○受理違規停車報案件數呈現下降趨勢，首週告發最多的路口出爐，三民區建國三路取締三百八十件奪冠。

三民區建國三路告發最多

警方公布首週取締最用心的前三名，分別為三民二分局、三民一分局、左營分局；告發最多的前三名路口，分別是建國三路（三民區）三百八十件、博愛一路（三民區）一百六十八件、建國路（苓雅區）一百三十八件。

為期一個月「整理停車秩序」專案，實施已近兩週，取締成效不錯，交大公布取締首週成果，包括路邊紅線違停、併排、公車站十公尺內違停，都是取締違規重點，自八月廿五日起至八月卅一日，共取締八千七百一十五件，包括現場取締二千四百八十八件，逕行舉發六千二百二十七件，拖吊舉發二百一十五件，警方強調交通大執法仍會持續到九月二十五日，絕不鬆手。

據了解，仍有民眾抱持觀望態度，以為警方可能承受不住民意代表壓力，甚至只是雷聲大雨點小，或虎頭蛇尾的虛應取締方式，警方除公布檢舉達人檢舉熱區，加強熱區取締與告發外，也會公布各分局取締成效，凸顯交通大執法的決心；此外，警方發現檢舉達人舉報違規大幅減少，估計少了近五成，顯然警方化被動為主動的取締態度，也獲得檢舉達人的肯定。

交大統計目前取締成效，以三民二分局取締二千零九十件最多，其次是三民一分局取締一千零一十二件，第三名是左營分局取締九百二十八件；另一一○受理違規停車報案件數，也呈現下降趨勢，統計八月二十五日至三十一日共計報案二千三百四十六件，比去年同期二千五百八十六件下降二百四十件，下降幅度達九．三％，尤其是檢舉熱區路段，報案數明顯銳減。