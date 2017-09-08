〈台北都會〉店面月租1坪近萬 天母空屋率高

2017-09-08

士林一號廣場收費 商圈發展協會批

〔記者周彥妤／台北報導〕北市府公園處制定新規，本市公園、綠地及廣場即使舉辦非營利活動也得付費。天母商圈發展協會表示，商圈不少店租每月一坪喊價近一萬，導致空屋率居高不下，位於士林一號廣場的天母生活市集因而扮演重振商圈活絡角色，公園處此舉讓商圈雪上加霜，形同壓垮駱駝的最後一根稻草。

對天母東路卅坪店面傳出月租開價廿八萬，天母商圈發展協會理事長唐笛指出，天母西路、天母東路及忠誠路店面，月租多是一坪一萬，「我都不知道為何這麼高」，導致只有高級店面才有辦法負擔，一般中小型店面實在難以招架。

唐笛表示，天母商圈中，同地主或家族持有眾多店面者比比皆是，甚至有地主名下登記七十多家店面，有的房東認為自己是大戶，若一間降店租，連帶所有店面都要跟進，甚或認為降租丟面子，寧可不出租也無妨，其他房東也集體效法；有些房東則是先降租，待店家砸重金裝潢，一、兩年後合約到期，再一口氣調漲回來，店家騎虎難下，不是咬牙接受，就是嚥不下一口氣走人；有的房東眼紅店家生意蒸蒸日上，合約一到立即調漲，更不乏每年固定調漲的案例；有的屬意租給特定行業，如銀行，認為租得起又穩定，其他承租方一概不考慮。

唐笛說，九十七年店面空屋率達廿五％，經商業處輔導、協會努力，一百年降到七％，但好景不常，不少房東又漲店租，空屋率又開始攀升；店面雖不至於沒人承租，但多半生意難做而經營不久，導致店家流動率居高不下，這對商圈的形象造成莫大傷害。她強調，租金合理的房東還是大有人在，但對那些堅持漲店租的房東，幾經協商仍不願調降的，實在沒轍。

唐笛不諱言，位於士林一號廣場的天母生活市集是協會維繫運作的主要營收來源。對公園處新制定的「台北市公園場地使用須知」，非營利活動也要付費，她指出，士林一號廣場土地為北市府所有，早已委外租給停車場經營、管理，相關費用由停車場支付，但新政策上路後，一天費用要一萬多元，無疑是壓垮天母商圈的最後一根稻草。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山則說，民間自發辦公益活動已不容易，政府未協助，反而增加主辦方負擔，有扯後腿之感。台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示，公園、綠地及廣場屬於市民，若收費不太妥當，但商圈該辦的活動還是得辦，只能配合付費。