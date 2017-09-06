〈北部〉竹市中小企業創新研發 25家獲補助

2017-09-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕媽媽們喜歡用濕紙巾幫寶貝擦屁屁，又擔心濕紙巾有化學添加物？還有公司上公安課程好無聊，如果有虛擬實境體驗該多好？新竹市府補助中小企業創新研發計畫（SBIR），今年有廿五家廠商獲補助，有八成廠商獲九十萬元補助，昨天舉行簽約儀式，除投入研發研究，也將創造地方產業特色。

新竹市副市長沈慧虹說，竹市推動的SBIR地方型產業補助計畫已五年，輔導過一百五十家業者，不僅帶動竹市的產業能量，也讓想從事研發的年輕業者有機會獲經費補助，市府鼓勵中小企業大膽研發，市府會成為業者後盾，讓產業升級再創新。

產發處表示，今年市府編列兩千三百卅四萬元補助廿五家獲選的廠商，其中有八成廠商可獲九十萬元補助，包括光電類、資通訊、金屬機械與民生化工和食品加工與生技醫療及創新服務等五大領域。

其中由原工研院出身的創淨科技公司，去年十二月底才成立，但已利用「電化學」原理，研發出一款無毒噴霧劑，還經過多項檢驗與衛生單位的認可，只需用清水進行十五分鐘的電化學過程，就可變成消毒噴劑，可有效降低感染風險。

如今該公司更將研發一款可攜帶型的隨身型濕紙巾，只要加水經電化學的重組和轉化，就可具消毒功能，不僅沒有添加物，更對身體無害，讓媽媽們幫寶貝擦屁屁時，不用擔心有化學物質或藥劑殘留。

此外，全安安全工程公司成立廿多年，過去以舉辦公安講座課程為主，提供園區廠商及業者各種公共安全意外的防範，但過去多是講師台上講、學員台下睡的情況，後來公司引進實境體驗教室，也將開發透過AR擴增實境及VR虛擬實境和MR混合實境等方式，讓參加學員可多角度實境體驗可能發生的工安意外，預計明年完成研發開放體驗。