〈南部〉0206震災大樓 台南市維冠、大智都更審查通過

2017-09-05

〔記者劉婉君／台南報導〕○二○六地震造成台南市永康區金龍維冠大樓、東區大智市場公寓大樓、歸仁區幸福大樓倒塌，其中，大智及維冠大樓都市更新重建案，已於八月底審查通過，將於今年底動工重建，幸福大樓也將在十月動工。

年底動工重建 幸福大樓10月動工

市府昨天召開○二○六地震災後重建進度說明會，為了協助維冠及大智市場更新，運用善款分別補助四千七百多萬元及兩千兩百多萬元更新規劃經費，目前兩棟大樓均已通過都更，將於本月公告實施，完成更新審議的重要里程，目前申請建照中，將於年底動工，大智市場預計於一○九年四月完工，維冠大樓則於同年六月完工。而幸福大樓地下室已於七月拆除，下個月可進場開工，預計一○八年一月完工。

增加戶數重建會銷售 挹注重建基金

針對三棟受災大樓，市府提供重建戶補助總計二．六億元，並提供拆除地下既有結構物等協助，重建前的維冠大樓有卅一戶、產權面積一二五八．一坪，大智市場廿四戶、產權面積一七一二．五坪，幸福大樓六戶、二九四坪，重建後將分別為四十八戶、二六四八．四坪，四十八戶、二八五四．三坪，六戶、二六八．三坪，增加的戶數將由重建委員會銷售，挹注重建基金。

另外，根據統計，工務局執行震災專案金額逾十六億元，盤點震後危險建物，建議拆除共一三八棟，有重建意願者已重建完成四十五棟、重建施工中卅七棟、準備重建十六棟、無重建需求四十棟；土壤液化專案部分，目前統計有九十五棟九三○戶提出申請地質改良補助，包含十二棟廿七戶因傾斜嚴重需頂升扶正，已全數施工完成，而六層樓以上集合住宅及透天住宅，辦理老屋健檢，受理民眾申請建築物耐震初評及詳評補助，凡符合八十八年十二月卅一日前取得建照的合法住宅均可申請，受理時間至年底截止。

而○二○六地震各界捐款四十三億五六九萬元左右，截至八月廿五日已支用廿二億六千萬元左右。