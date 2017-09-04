〈南部〉水上摩托車甩浪 沖傷辣妹下體

2017-09-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕暑假期間，一名二十五歲女子在墾丁搭乘水上摩托車落水時，疑遭甩尾的強力波浪正巧沖進下體，造成陰道及肛門裂傷，所幸治療後沒有大礙，由於類似情況屢次發生，恆春旅遊醫院也呼籲女性搭水上摩托車，不妨考慮多套一件外褲，降低意外。

該年輕辣妹搭乘完水上摩托車後，因為「屁股痛、下腹痛加上下體微出血」到恆春旅遊醫院掛急診，院方初步檢視本以為只是肛門裂傷，沒想到經斷層深入檢查，陰道深處竟有嚴重裂傷，與2年前中國女子陰道受水柱射傷案例相當類似。

恆春旅遊醫院副院長陳明智表示，前年發生的類似案例，是遭往上噴射的水柱衝擊下體，但目前水上摩托車都沒往上噴射的水柱，經初步詢問患者，發現該女子是遭摩托車駕駛甩尾落水，研判是落水時不慎遭後方出口噴射高速水流直接衝擊會陰部，造成肛門裂傷外、女子陰道至後子宮頸都是血塊，腹腔也因衝擊有空氣出現，出血量超過200c.c，當天先注射止痛、止血及抗生素等藥物，情況穩定後便轉送高雄醫院繼續治療。

醫生建議多套一件外褲

陳明智提醒，女性從事水上摩托車活動如要避免受傷，除了考慮穿著保護性較佳的全身性防寒衣，也可以考慮搭乘水上摩托車時，在泳衣外加上緊身褲或合身短褲保護下半身。