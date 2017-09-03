〈中部〉配天宮大北旗 97年後重見天日

2017-09-03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子日新文化協會理事陳俊哲前天在家中木箱中，發現祖父收藏一面由屠宰戶們共同出資製作的配天宮三十六官將大北旗，距今約有九十七年歷史。昨天專家鑑定後，誇讚這幅大北旗刺繡精美，採凸繡等工法，官將每個面部表情不同，手工細膩，工藝價值高。

這面大北旗長約三百七十二公分，寬約七十公分，刺繡折疊收藏易損，且已有部分斷線。陳俊哲認為在家中保存不易，有意申請登錄為一般古物，轉交專業單位收藏維護。

嘉縣文化觀光局文化資產科長林君徽說，縣內「新港奉天宮往郡進香大旗」也是刺繡作品登錄為一般古物，近日將派員瞭解這面大北旗，並請物主依據「文化資產保存法」提出申請。

台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心修復師侯宗延說，大北旗的布面採蠶絲及棉混織，刺繡龍、魚、官將等，繡上鏡面裝飾，其中還使用紙捻釘手法，需將紙搓出細條狀，用細線纏繞後，再繡入布面固定刺繡圖案，非常耗工，推估當年購買時應超過目前台幣百萬元價值。

朴子西園社負責人周國賢稱讚，大北旗凸面細膩，例如龍的圖案在腿部呈現肌肉感，三十六官將面部刺繡條紋呈現怒、威各式神情，當年以純手工製作，一個刺繡師傅得花上一年以上時間才能製作完成。

陳俊哲說，大北旗為日治時期大正九年（公元一九二○年）時，朴子配天宮首度前往中國福建湄洲進香時所製，繡上「樸仔腳街眾屠戶商圈」，是當時屠戶們集資製作，大字則是「配天宮天上聖母聖駕」，收藏在木箱內超過六十年以上。