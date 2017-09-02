〈北部〉竹北生醫園區研發大樓 無預警停電逾2小時

2017-09-02

實驗室動物 悶到受不了

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北生醫園區研發大樓，昨天上午原本配合台電維修線路，計劃停電半小時，沒想到卻無預警提早半小時停電，且停了兩個多小時，十三家進駐廠商無電可用，實驗室內的實驗動物更是悶到受不了；也有女子獨自受困電梯飽受驚嚇，痛批「這是什麼國家級的園區？一點應變措施都沒有！」

廠商損失數十萬 下週五協調

新竹科學園區管理局表示，初步認為事發責任在台電，已向廠商公告。部份廠商初估損失數十萬元，是否求償將視後續協調、檢討決定。下週五將開會協調，會要求台電提出改進方案，也會研究改善自己備用發電設備的可能，以免類似狀況再發生。

台電新竹區營業處表示，因研發大樓受電室的保險絲故障，經搶修，到十點四十五分恢復電力，責任歸屬還待釐清，暫時不妄下定論。

停電通知羅生門 女獨困電梯

台電新竹區營業處強調，昨天的施工是為了強化生醫園區研發大樓自動化送電設備，把傳統開關改為自動化開關。通知科管局「操作時段」是上午八點半到九點及下午兩點半到三點。為了安全起見，要求前述兩段期間生醫園區研發大樓必須停電，一切依公告執行。

科管局表示，台電的施工通知是昨天上午九點停電到九點半，但實際卻從八點半就停，直到十點四十五分。台電提早停電後就啟動發電機，但只針對電梯等公共區域復電，廠商的辦公區不在供電範圍內，但仍有一名女子單獨受困電梯內約廿分鐘，雖沒有大礙，仍會檢討何以發電機無法有效運作電梯。

昨天受上午停電事件影響，科管局曾要求台電取消下午作業，但又擔心恐會引發其他併聯線路跳電，最後仍正常施工，後續一切順利。