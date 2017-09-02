〈中部〉《日治時期建物》清水望西橋頭柱 隨意放路邊

2017-09-02

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區鰲峰山下跨越五福圳的望西橋，建於日治時期，去年因道路開闢，望西橋被改為箱涵，橋頭柱被拆除後，兀自放置路邊任憑日曬雨淋，讓文史工作者好心疼，希望相關單位設法保存橋頭柱，見證清水的發展史。

清水區大街路富含清水歷史底蘊，隨著日治時期建築逐一拆除，相關文化資產的保存刻不容緩。清水文史工作者王志文表示，大街路上跨越五福圳的這座小橋，建於民國廿四年日治昭和時期，原名大和橋，因緊鄰萬善堂，後來改名為望西橋，為望向西方極樂世界之意。

去年因道路開闢，望西橋改成箱涵，兩個橋頭柱被拆除，因具有八十多年歷史，不敢任意銷毀，地方文史工作者爭取保留，但又不知放置何處，目前暫時原地放在路邊。

台中市惠來遺址保護協會理事長陳家彥指出，望西橋是一座具有歷史故事的橋樑，橋頭柱放在路邊毫無保存維護，恐被車輛撞毀；鰲峰人文發展協會總幹事楊培亨說，大街路歷史悠久，可惜相關文物所剩不多，建議橋頭柱放在靈泉里活動中心一樓的清水遊客中心，方便導覽解說。

文史工作者建議移遊客中心王志文指出，去年開路後，有邀文資處協調橋頭柱的去處，但放在牛罵頭文化園區裡又不太合適，有志工看到「望西」兩字覺得怪怪的，應該跟萬善堂比較有淵源，卻又沒空間擺放。

台中市府文資處表示，會再針對地方人士意見研議，邀集專家學者評估是否能登錄古物，讓望西橋橋頭柱獲妥善保存。