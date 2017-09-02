〈中部〉（雲林）西螺戲院賣地 地方期待修復活化

2017-09-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕西螺戲院在二○○一年雲林縣府登錄歷史建築，近來傳出地主有意出售土地，消息傳出在地方憂喜參半，有人擔心歷史建築遭破壞，也有民眾盼望熱愛古蹟、對文化資源有興趣的人購買後，讓荒廢數十年的西螺戲院活化再利用、重現往日風華。

西螺戲院創建於一九四○年，為地上二樓建築，雖名為電影院，實際是一座混合型劇場，可以播電影也可以演出戲劇，根據許多四、五年級的西螺人回憶，小時候常常到戲院報到，尤其難忘戲院旁的小吃攤販及冰店，至今想起仍充滿甜密回憶。

西螺戲院在一九八○年後逐漸沒落、閒置，因建築外觀正立面山牆附設有氣窗及百頁木窗設計，山牆巴洛克洗石子線腳及增加藻飾紋路及線紋貼面磚，具有新浪漫主義色彩，建築有特色又具歷史意義，縣府登錄為歷史建築，不過因產權為多人所共有，地主間對後續再利用有不同意見，十多年來一直閒置。

地449坪 售3686萬

這幾天有房仲業者在臉書PO出地主委託出售西螺戲院，房仲公司的網站上也有出售訊息，建物二○八坪、地坪四四九坪，售價三千六百八十六萬元。

螺陽文教基金會董事長何美慧得知消息，馬上告知有意購買的友人，國內一位知名導演也前來看屋，期盼對古蹟、文化資產及創意有興趣的民眾及財團能買下，進而把戲院修復活化，成為地方的文創或藝廊等多功能場館。

縣府文化處文化資產科長曾惠君表示，西螺戲院產權為私人所有，地主可以自由買賣，但因地上物為歷史建築，不得任意拆除或破壞，縣府已通過西螺戲院修復再利用計畫，近日將委託顧問公司調查研究，未來地主有修繕活化計畫，縣府會全力協助，但不得有破壞建築物的行為。