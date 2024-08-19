日本人祖先不止兩個？新研究揭示三大基因來源

愛努人是歷史上居住在日本東北部地區的古代民族，長期以來與大和民族存在著文化和政治上的差異。（歐新社檔案照）

2024/08/19 10:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期以來，人們普遍認為日本人的祖先主要來自兩個群體：繩文人和來自東亞的稻作移民彌生人。然而，日本最大的綜合性自然科學研究機構——理化學研究所（RIKEN）的一項最新基因研究徹底顛覆了這一傳統觀點，揭示出日本人實際上源自3個不同的祖先群體，為理解日本歷史和文化打開了全新的窗口。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，這項發表在《科學進展》 （Science Advances）期刊上的研究，由寺尾親孝博士領導的團隊對來自日本7個地區的3,200多人的DNA進行了全基因組測序，並將這些數據與臨床信息相結合，建立了一個名為「日本人全基因組/外顯子組測序百科全書」（JEWEL）的龐大數據庫。透過分析JEWEL數據庫，研究人員不僅確認了繩文人和東亞移民的基因貢獻，更驚人地發現了第3個祖先群體——與東北亞地區有著密切聯繫的「愛努族」（Aynu，舊稱蝦夷族）。

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繩文人是日本列島的舊石器時代晚期到全新世時代的居民，彌生人則是大約在公元前 3 世紀到公元 3 世紀期間，從朝鮮半島或中國大陸遷徙到日本列島的族群，帶來了水稻種植和金屬工具等技術。愛努人則是歷史上居住在日本東北部地區的古代民族，長期以來與大和民族存在著文化和政治上的差異。

此次研究發現，現代日本人的基因中保留著愛努人的基因印記，證實了阿伊努族在日本歷史上的重要地位，也為研究日本民族融合和文化演變提供了新的線索。

此外，研究團隊還深入探討了現代日本人基因中保存的古人類遺傳片段，包括來自尼安德塔人和丹尼索瓦人的基因。這些片段可能與某些現代疾病的易感性有關。例如，研究顯示，日本人基因組中有44個來自古人類的DNA片段，其中丹尼索瓦人的基因片段與第二型糖尿病的易感性相關，而尼安德塔人的基因片段則與冠狀動脈疾病和其他慢性病相關。

此外，研究還發現了一些與日本特有疾病相關的罕見基因變異。例如，PTPRD基因的一種變異可能與高血壓、腎衰竭和心肌梗塞有關。這些發現將有助於未來的精準醫療研究，特別是個人化醫療。

寺尾博士表示：「我們希望未來能擴展JEWEL數據庫，納入更多亞洲人口的基因數據，從而在長遠上造福更廣泛的群體。」

報導指出，這項突破性的研究不僅挑戰了傳統的日本人口遺傳理論，也為未來在亞洲人口中的基因研究提供了新的方向，強調了遺傳多樣性對精準醫療的重要性，同時也為我們理解人類歷史和文化打開了一扇全新的窗戶。

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