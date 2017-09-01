〈台北都會〉新北「可食地景」 87處屋頂闢農場

2017-09-01

降溫省電 打造熱島中的綠洲

〔記者賴筱桐／新北報導〕氣候變遷，都市熱島效應發威，炎夏讓人酷熱難耐，新北市政府推動「可食地景」，已在八十七處公有建築物及社區屋頂打造都市農場，不但美化環境，植栽覆蓋後的大樓平均降溫攝氏二至三度，每年節省兩百六十三萬度用電，打造「熱島中的綠洲」，一舉數得。

每年節省兩百六十三萬度用電

市府農業局長李玟表示，一○三年起推廣「可食地景」，目前已在公有建築物與社區屋頂建置八十七處，總面積超過一萬平方公尺，每年大約節省兩百六十三萬度的用電量，減碳量約一千四百噸，屋頂有了植栽覆蓋後，大樓平均降溫二至三度，有效減緩悶熱感。

他說，今年將與致理科技大學簽署合作備忘錄，由市府提供農業及「可食地景」資訊，安排學生參加培訓課程。

三重光田里種蔬果 共餐享用

三重區光田里推廣「可食地景」獲得里民好評，里長吳勝文表示，「可食地景」設在社區活動中心頂樓，有魚菜共生系統及傳統土耕，種植蓮霧、番茄、白蘿蔔及各式蔬菜等，面積一百多坪，開放志工及長者認養並配合社區關懷據點，收成食材提供老人共餐使用。

吳勝文說，長輩在照顧蔬果過程中，也想起兒時的農作回憶，社區居民因此培養共同興趣、凝聚認同感，有小朋友把剛生成的番茄誤認為葡萄，志工藉此機會提供正確觀念，也是食農教育的活教材。

社區申請建置補助 上限8萬元

綠美化環境景觀處處長謝宏偉指出，每年三月至四月受理「社區綠美化競賽」報名，接受社區發展協會、社區管理委員會、里辦公處及人民團體申請「可食地景」建置補助，上限八萬元，補助項目包含苗木、栽培介質、肥料、園藝工具造園用水泥及磚石等，市府並提供技術指導，未來將輔導社區參與，開辦實務課程、講座、工作坊及參訪活動等。