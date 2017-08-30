〈台北都會〉新北公車站、候車亭禁菸 9月起開罰

2017-08-30

〔記者賴筱桐／新北報導〕癮君子注意了！新北市六八○三處公車站牌與候車亭全面納入禁菸範圍，九月一日起開罰取締，違者可處兩千至一萬元罰鍰。多數民眾支持這項政策，但少數人認為吸菸者權益被犧牲，氣得想抗議。

衛生局健康管理科科長林惠萍表示，三月一日起公告轄內六八○三處候車亭及公車站牌全面禁菸，宣導期六個月，針對人潮眾多地點舉辦宣導活動，張貼醒目的禁菸標示，並透過公車跑馬燈、網路與平面媒體等管道宣傳，另與環保局合作，在二十九區垃圾車懸掛紅布條。

站牌納入 擴大至人行道

林惠萍強調，台北、基隆、嘉義、台中皆公告「有屋簷」的候車亭禁菸，當初新北曾參考新加坡模式，擬以站牌方圓一．五公尺為禁菸區，但與交通局研議後，認為新北幅員遼闊，此做法不易辨識，且工程浩大、不敷成本，決議將站牌納入，擴大至公車停靠區標線及往內延伸到人行道，是規範最嚴格的禁菸區。

市民蔣小姐說，搭乘公車對象多半為學生、婦女和長者，未來等車不必再忍受二手菸荼毒，她非常贊同。

吸菸者哀「感覺被霸凌」

菸癮二十年的黃先生認為，學校周邊、公園、綠地都禁菸，現在連候車亭也不能抽菸，市府只會一味開罰，卻沒規劃完善吸菸區，罔顧癮君子權益，「感覺被霸凌」。

衛局：堅持推動不受影響

林惠萍解釋，過去在林口推動無菸候車亭示範區，仍接獲民眾陳情受二手菸危害，今年將站牌和候車亭全面納入禁菸範圍，雖有部份市民表達抗議，但考量多數人健康，政策推動不受影響。

至於稽查人力不足的問題，林惠萍說，將鎖定人潮眾多的轉運站或民眾陳情熱點，不定時派員稽查，取締只是手段，目的是營造無菸環境。