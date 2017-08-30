〈台北都會〉板橋果菜市場營運5個月 缺失擺爛

2017-08-30

啟用後又花4千萬改善設施

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋果菜批發市場籌建歷經廿餘年，新北市政府花費四．六億元打造現代化、智慧化批發市場，營運不到五個月問題重重，出現地磚破裂、水溝設計不良、攤位漏水、悶熱等缺失，攤商反映許久未改善，市議員李婉鈺昨天會勘，痛批施工品質草率粗糙，市府擺爛不處理，管理有嚴重瑕疵。果菜公司表示，啟用後花費四千萬元改善設施，提供舒適的營運環境。

板橋果菜市場自今年四月時試營運後，除了李婉鈺外，還有市議員王淑慧、何博文、劉美芳等人，都接獲攤商反映施工缺失。

地磚、水溝蓋材質不佳 挨批

李婉鈺指出，地磚設計未考量使用者需求，基於方便，廠商通常騎機車進入或使用堆高機，地磚無法承重毀損，事後修復以水泥補丁，非常不美觀；水溝蓋為塑膠製品，材質過薄易損壞，置攤商與民眾安危於不顧；攤位區僅設置零星電風扇，散熱效果有限，夏天悶熱不通風、汗流浹背，「熱到連蚊子都中暑」，營運至今近五個月，難道要等明年再來改善？

老鼠出沒 李婉鈺：離譜至極

李婉鈺說，場內十三座冷凍庫不足，部分櫃位溫度不夠冷，水果易腐壞發霉，甚至有老鼠出沒，直批「離譜至極！」還有廁所損壞無人管、攤位漏水等問題，她質疑，花費四．六億元蓋的現代化批發市場，簡直金玉其外，敗絮其中。

果菜公司：必要設施 迅速回應

新北市果菜公司總經理江惠貞表示，今年起進行全場排水溝改善、施作擋陽光的黑幕、通風管及建置會計軟體，共花費四千多萬元，只要是攤商必要設施，市府希望在永續經營的理念下，迅速回應業者需求。

2月初驗合格 保固期一至五年

工務局新建工程處土木科技正林逸銘說明，工程分為「初驗」和「正驗」兩階段，二月初驗合格即點交果菜公司，攤商進駐後陸續修改缺失，依照市府和廠商契約，地坪、結構體等保固期為一到五年，但廠商不可能全天候派員進駐，導致攤商認為修復速度慢，目前積極和包商溝通最有效的改善方式，並請果菜公司落實管理責任。

江惠貞說，地磚維護相對困難，在使用行為無法全面改正前，已多次修補，為避免影響攤商做生意，經協調，若破損面積較大，將往下挖五公分，灌水泥強化，缺點是有礙美觀，其他包括水溝蓋、通風設備等已逐步改善。