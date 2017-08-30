〈中部〉嘉義市228紀念碑 市民籲增設照明

2017-08-30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市二二八紀念碑原位於彌陀路與忠義堤防道路口，受彌陀路拓寬工程影響，遷移至二二八紀念公園（垂楊路與啟明路、公義路交叉路口的公園道），本月十九日重置啟用後，碑體夜間投射燈因跳電「失明」，入夜後顯得昏暗冷清，近日將動工改善線路問題；議員蔡文旭認為，嘉市二二八紀念碑是全國第一座，具有象徵性意義，建議增設LED燈，增加燈光變化性，及設長條木椅供民眾歇腳，讓紀念碑更完善。

嘉市府民政處長吳芯榆表示，二二八紀念碑遷至新址，有較寬敞腹地，讓民眾更能親近，追思先烈為台灣人民犧牲奉獻精神；針對民代建議，將在一週內邀集相關單位現勘及研議有無需要。

市府工務處副處長駱際方說，已向台灣電力公司申請專門用電線路，解決夜間投射燈跳電問題，廠商九月一日進場施工；碑體遷移包括具有歷史紀念價值的獻花台等原件，一併保留搬到新址，周邊綠美化，並未設置座椅等設施。

嘉義市二二八紀念文教基金會董事長江榮森說，嘉市是全國唯一在同一園區有二二八紀念公園、紀念館及紀念碑的縣市，建議市府在紀念碑至紀念公園中間的公園道增設裝置藝術品，提昇園區觀光價值與可看性。

李姓市民認為，二二八紀念碑新址位於路口，增加夜間照明設施，光影效果能彰顯紀念碑特色，也有助減少路口交通事故。