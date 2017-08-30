〈中部〉返校日 YouBike彰中站還車排長龍

2017-08-30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國中小、高中職今天開學，昨天是開學前的返校日，彰化縣YouBike（公共自行車）位於南郭路的彰中站，在上學尖峰時段大排長龍，排隊等著還車的學生隊伍長達二、三十公尺，還要在公車、汽機車爭道，險象環生；彰化縣城市暨觀光發展處長田飛鵬強調，將會協調在尖峰時段增派人手協助還車。

家長認為要增設單車站

彰化縣YouBike（公共自行車）彰中站，是最靠近彰化高中、彰化高商的一站，家長洪璧珍昨天帶小孩返校日，看到排隊長龍還要與車子爭道，才能進得了校門，認為應該增設單車站來紓解。

縣府允協調增加人手協助

田飛鵬表示，在上學的尖峰時段，這樣大排長龍等著還車，確實是「常態」，昨天只有一位工作人員在協助還車，未來將協調增加人手，才能在短時間消化人龍，也會在附近找適當空地來供調度空間，避免排隊人龍與上學上班的機汽車爭道。

彰中站因受限於既有公共空間不足，只能提供三十四個車柱，也就是六十八車位借還使用，平日上午借還車高峰時段，也就是上午七點十分到七點四十分，就有二○○車次的車流量，學生自動自發排隊，展現良好的公民素養。

縣議員林世賢表示，應該能夠增加單車站，才不會讓彰商、彰中學生全部都擠在一起，或是增加公車在下學期間巡迴校園的車班，解決交通接駁問題。

有家長表示，雖然現在有學生專車，但因為高中職學生放學大多有補習，這樣回程就無法搭乘專車返家，必須補完習才自行搭公共運輸系統回家，所以，才會有不少學生上學寧可捨專車，來搭火車或是公車，再轉YouBike到校。