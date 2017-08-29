〈台北都會〉訪韓慰安婦倖存者 學子省思人權

2017-08-29

〔記者張凱翔／台北報導〕婦女救援基金會從全台各地選拔十五位高中生、大學生赴韓參訪，直接觸及在地歷史文化與性別人權議題，分享台灣歷史文化與現代性別議題觀點，探討跨國「慰安婦」問題。昨於大稻埕「阿嬤家」和平與女性人權館發表研究報告成果，透過與韓國學生交流倡導全球青年有權利認識軍事性奴隸歷史與制度。

這次「台韓國際青少年大會」是首次台韓青年以「慰安婦」為主題進行交流，他們在韓國參觀大邱HEEUM「慰安婦」歷史館、拜訪韓國「慰安婦」倖存者李容洙奶奶，並與卅四位韓國高中生透過電影欣賞、分組討論、演說報告等方式，從歷史、性別、人權等不同角度，討論「慰安婦」與國家暴力等議題。

籲找出台灣保存歷史記憶的方式

台灣學生昨天發表「世代人權接棒」報告指出，台灣政府應該學習韓國，加強重視「慰安婦」在戰爭中遭受國家暴力的歷史；另外韓國社會對「慰安婦」議題都極為重視，不但媒體會大篇幅報導，學生甚至會自組社團組織參與人權運動。學生也認為要讓台灣「慰安婦」運動和國際人權運動接軌，也呼籲台灣歷史教科書應更加重刻劃戰時國家暴力對人權的迫害。

建功高中的莊同學說，韓國李容洙奶奶告訴大家，「可以討厭日軍的帝國主義和暴行，而不是去討厭人；日本政府對過去的歷史責任應該採取的方式是面對，而不是逃避」，這幾句話最讓她感動。

而中山女高的王同學則說，這次在韓國參觀了好幾座不同的「慰安婦」少女像，每座都有不同的故事和意涵，她認為，少女像是韓國保存歷史記憶很重要的方式，台灣不一定要用少女像，但也應該找出我們自己保存這段歷史記憶的方式。