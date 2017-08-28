〈台北都會〉北市寶成門舊址碑 被推倒裂3塊

2017-08-28

市府：始作俑者出來面對

〔記者張凱翔／台北報導〕文化資產破壞又一樁！紀念台北城西門的「寶成門舊址」碑，昨早被民眾發現遭人惡意破壞推倒，該碑材質是堅硬的黑色大理石，內又有鋼筋加固，究竟如何破壞，警方表示正在調閱路口監視器調查中，破壞公物可依刑法處二年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。北市府文獻館表示該碑記載台北重要的歷史記憶，雖無文化資產身分難受「文資法」保護，但盼始作俑者出來面對社會質疑。

台北府城西門建於一八八二年，因是連結艋舺商圈和城內交通的交通要衝，地方人士為維持艋舺流通興旺，故取「寶物成就」吉祥之意，取該門為「寶成門」，也是台北城門五座中最富麗豪華的一座門。該城門為艋舺紳商捐建，於一八八四年竣工，但才建成不到三十年，一九○○年就因日本政府實施「市區改正」計畫慘遭拆除。

切口整齊 鋼筋斷裂被拔出

一九八三年北市府文獻委員會在衡陽路、寶慶路與中華路交叉口立「寶成門舊址」紀念碑，剛好位於中正區、萬華區交界處上。轄區警方介壽派出所表示，昨早有路過民眾發現該碑從根部被掰斷後砸落地面碎裂成三塊，切口十分整齊連加固鋼筋也都斷裂被拔出，但因倒落方向、加上現場無車輛殘骸不似交通意外造成，是如何被破壞已經調閱路口監視器進行調查中。

未逾50年 不受文資法保護

台北市文獻館長詹素貞表示，「文資法」規定公部門財產只要年資超過五十年，就會進行評估看是否要給予文化資產身分，但該紀念碑因年資不足，目前並無文化資產身分、因此不受「文資法」保護；但今（週一）會召集專家學者進行緊急文資會勘，看是否有辦法原地、原貌恢復該碑。詹說，雖該碑無文資身分，但仍承載台北重要的歷史記憶，破壞者不應有自己的政治立場想表達就破壞公物，希望對方自己出面接受社會公評。

有豐富文史導覽經驗的鄭勝吉老師表示，台北城是在清朝統治期間，在艋舺旁構築約一．四平方公里的城廓，由於位處台北府，所以又稱為台北府城，除了西門被拆外，其他四座城門都已成為國家一級古蹟，該碑上就記載該門被日本人拆除的過程，以及當年地方人士的憤怒。