〈北部〉崙坪文化園區 打造大型地景公園

2017-08-28

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園地景藝術節邀請環保音樂家馬修連恩與視覺藝術家江元皓，在觀音「崙坪文化地景園區」創作「擁抱×環繞」大型聲音互動裝置。市長鄭文燦昨天前往觀賞時表示，市府將斥資一億六千萬元，將園區改造為「崙坪文化地景公園」，第一期景觀設施工程可於今年底完成，後續推動文創、美食等二、三期工程。

鄭文燦指出，崙坪文化園區在日治時期是「觀音崙坪受信所」，戰後由中華電信在此進行無線電研究，一九八六年結束研究後，這塊地就一直荒廢，由於該處原本為持分產權（很多人共有），市府經協調後取得六公頃產權，規劃為「崙坪文化地景公園」。

鄭文燦表示，「崙坪文化地景公園」將有四大主題，「客家工藝聚落」已爭取行政院客家委員會補助近六千萬元，要活化再利用舊軍舍，並導入在地客家工藝活動；「綠野體驗區」保留開闊草地及良好的森林環境，提供遊客優游漫步的環境體驗；「庭園展銷區」將使用在地建材，創造能結合自然景致的用餐空間，並做為當地農特產品的展銷平台；「崙坪兒童森林公園」將結合八之三號埤塘旁的觀音社福大樓（崙坪幼兒園）前方空地，打造兒童休憩場域，同時改善崙坪國小通學步道。

市府斥資1.6億 一期年底完工

市府都市發展局長盧維屏說，市府編列一億六千萬元預算打造地景公園，工程分三期進行，今年底可完成第一期的景觀設施改善，打造草原廣場、綠野森林、榕樹森林體驗區、景觀滯洪池、停車場等；第二期的工藝聚落營造預計明年完成，有藝術廣場、木工坊、展示茶坊等；第三期景觀餐廳及農產品展銷平台等工程預計二○一九年完成。

馬修連恩昨天到場分享說，他的音樂靈感與大自然有強烈連結，形狀如大南瓜的裝置「環繞」，會重現他走遍台灣各自然場域所錄下的聲音；而靠近或擁抱樹木造型的裝置「擁抱」，也能感受不同頻率的「心跳聲」，彷彿與大自然融合。

週六、週日 舉行森林音樂會

文化局表示，現場於九月二日、三日分別舉行「原創好歌聲」、「浪漫新爵士」森林音樂會，活動結束後，大型聲音互動裝置將會保留。