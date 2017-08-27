〈中部〉外埔第一公墓9月起遷葬 市長允綠美化

2017-08-27

〔記者李忠憲／台中報導〕打造台中成花園城市，市府持續規劃公墓禁葬並進行綠美化，市長林佳龍昨視察外埔第一公墓聽取民意後表示，將進行綠美化並規劃停車場及運動設施，滿足在地居民需求。

外埔區第一公墓鄰近大甲交流道，也是外埔、大甲門戶，雖已禁葬，但數十年來未進行環境改善，雜草叢生，影響市容，當地居民盼望改善，透過市議員吳敏濟向市府陳情。林佳龍昨一早前往視察，了解民眾聲音。

林佳龍表示，將台中打造成綠意盎然、遍地開花的花園城市，是長期推動目標，市府積極推動公墓禁葬、遷葬、綠美化工程，將公墓改造為公園、停車場或設置運動設施，提升市民生活水準。他希望未來三年內，可將全市一七○多處公墓完成八十多處公墓公園化。

他表示，外埔是台中世界花博其中一個展區，聯外道路周邊綠美化工程刻不容緩。外埔展區在花博後，還會作為二○二○世界蘭花會議使用，希望透過舉辦花博，將過去較受忽視的外埔、大甲、后里地方建設一次做好。

民政局長周永鴻表示，第一公墓目前尚有一○八座墳墓，九月起公告遷葬，為期三個月。遷葬後將交由建設局辦理綠美化，並參考當地民眾意見，研議規劃其他已禁葬墳墓的遷葬與後續土地利用。

吳敏濟說，大甲交流道附近停車空間少，感謝市府將部分空間規劃停車使用，也感謝市長允諾拓寬大甲火葬場周邊道路，改善交通，並在火葬場小靈堂裝設冷氣，改善內部設施。