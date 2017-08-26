〈台北都會〉象鼻岩架繩索 市府今拆除

2017-08-26

〔記者俞肇福、何玉華／新北報導〕新北市瑞芳深澳漁港旁的象鼻岩，近日傳出遊客跳水與攀繩橫渡，十分危險；有民眾反映，遊客攀繩橫渡的地方，就是三年前副市長侯友宜率媒體大陣仗宣示剪斷釣客繩索處，又被釣客架了繩索，不見有關單位處理。

侯友宜︰無法可管也要管

副市長侯友宜昨天晚間表示，法律或許不夠周延，無法可管也是要管 ，只要是在新北市境內，不管是公有地、私有地，危及安全市府都要處理。已要求於今日拆除，並設立警告標誌。

新北市政府消防局長黃德清昨天晚間表示，釣客把鋼釘釘在岩石上架設繩索，這是破壞地質景觀行為，釣客也會發生危險，公部門應該展現魄力，新北市政府今天早上就會派員拆除。

瑞芳區象鼻岩因為怪石嶙峋，吸引許多人拍照，除此之外，因為有不少顆大礁岩坐落在海邊，吸引釣客攀岩或是架繩索到離岸礁岩垂釣；多年來，釣客落海受困事件頻傳。類似的案例，總是讓負責救難的消防人員、岸巡人員十分頭疼。

權責未清難防 剪了又設

有鑑於在象鼻岩海岸區段，釣客為了要到礁岩近海處進行海釣活動，往往攀爬設在礁岩上的繩索，十分危險。二○一四年一月十一日，副市長侯友宜與新北市消防局隊員將繩索切斷，不再讓「飛簷走壁」的釣客出現；不過，侯友宜剪斷繩索後，曾有釣客再架設，又被消防局派員剪斷，最近兩年釣客架設繩索就未曾再被剪斷。

有網友在臉書上留言，政府部門總該有單位出來管一管，難道要等到出人命再來釐清權責單位嗎？