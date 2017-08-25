〈台北都會〉禁交換國旗胸章？ 世大運替代役通告惹議

2017-08-25

〔記者張凱翔／台北報導〕全國約有四百名替代役在選手村幫忙翻譯和協助國際選手生活起居，但近來傳出兵役局替代役中心要求替代役男不要和「志工美眉」、「國外選手」交換有中華民國國旗的徽章或紀念物，以免選手「失去參賽資格」。但世大運內部自己喬不攏，執委會駁斥有禁止役男、志工換胸章，只說選手配戴「非會旗」進場恐影響參賽資格、甚至台灣會籍，但替代役中心卻表示禁止執勤以外行為，否則將扣榮譽假處分！對此，部分役男認為，正常社交要被放大解讀，實在「很瞎」。

世大運執委會︰不會禁止

本報接獲消息，北市兵役局替代役中心主任賴振江在替代役LINE管理群組發出一封通告，指世大運「新聞小組」稱，發現有諸多志工、少數役男自行買中華民國國旗胸章和國際選手交換，因違反奧會模式，恐讓選手喪失參賽資格、情況非常嚴重；要役男注意「運動歸運動」，不要涉及政治或宗教。根據相關規定，其他國家選手別自家國旗徽章入場不會有問題，惟台灣因國旗與會旗不同，若別中華民國國旗入場恐影響參賽資格。

替代役中心推稱僅志工行為

賴振江接受電訪時，反駁自己發布的訊息，表示沒有任何役男有交換國旗胸章的行為，推稱都是世大運志工才有這麼做，但如果發現役男有違反相關規定，就會記點扣榮譽假。世大運選手村志工管理處長吳坤宏表示，有聽說志工和選手交換國旗胸章，但只要不影響選手參賽，原則上不禁止。

不過世大運發言人楊景棠打臉替代役中心，表示不會禁止役男或志工交換國旗徽章，但因奧會模式限制，選手識別證帶上若出現「非會旗」，進賽場恐影響參賽資格，甚至是我國在大專體總（FISU）的會籍；目前已向選手宣導，若有收到志工贈送徽章，可以收下並表達感謝，但也請志工諒解不要強制選手要戴上。

在世大運選手村服務的游姓替代役男表示，各國選手之間交換自家國旗的胸章是很一般的社交行為，看到替代役中心這樣大動作反應，許多役男都覺得「很瞎」，但多數年輕人對中華民國國旗沒有感情，應該是少數人所為。