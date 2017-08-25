〈北部〉承父業種好米 葉錫濱又奪冠

2017-08-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市稻米達人葉錫濱又奪冠軍，將代表宜蘭市參加台灣稻米達人冠軍賽，十多年前為就近照顧父母毅然回鄉種田，父子檔所種的米橫掃全國，父親葉水盆曾獲「十大經典好米」殊榮，他則拿過全國名米產地冠軍，嘗試近六十種稻米品種，才找到較適合宜蘭市的「高雄一四五號」，他認為適地適種才能種出最美味的米。

將代表宜蘭市進軍全國 市長道賀

五十歲的葉錫濱甫獲宜蘭市農會舉辦的稻米品質評鑑冠軍，代表宜蘭市進軍農委會主辦的台灣稻米達人冠軍賽，市長江聰淵昨日到葉家加油打氣。

葉錫濱從小幫忙種田，看盡父親務農辛苦，十八歲離家到台北從事印刷工作，因不忍父親太過勞累，每年農忙時節，定期向公司請假回家幫忙。

十幾年前，年事已高的父親常說，年紀大了，身體也不好，沒力氣種田，打算退休，此時葉錫濱勸老父不要放棄，最後下定決心回宜蘭跟著種田，讓葉水盆很感動。

父曾獲十大經典好米 要求不馬虎

兒子繼承家業後，葉水盆拿出積蓄加上貸款兩千多萬元，購買現代化機具，當他的後盾，但也用高標準檢視葉錫濱培育秧苗、施肥功力，要求他注重每個環節，絕不能馬虎。

「適地適種，分散風險！」葉錫濱成為專業農夫後，不斷嘗試怎麼種出好吃的米，前前後後種過五、六十個品種，研究土壤肥力、地區環境影響，連路燈光害都列入評估，最後選定「高雄一四五號」當主力。

葉水盆曾獲一○二年全國十大經典好米獎項，葉錫濱接下父親衣缽，一○四年拿到全國名米產地冠軍，是地方上著名的稻米達人父子檔，葉錫濱將挑戰今年台灣稻米達人冠軍賽，江聰淵祝他心想事成，為宜蘭爭光。